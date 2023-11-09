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Иммунолог Болибок перечислил распространённые признаки постковида

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что эксперты в ходе опроса пациентов из разных стран мира выявили 203 симптома постковидного состояния. Он назвал самые распространённые из них.
Иммунолог Болибок перечислил распространённые признаки постковида
  • Gettyimages.ru

«Официальное определение ВОЗ: состояние после COVID-19 возникает у лиц с вероятной или подтверждённой инфекцией SARS CoV-2 в анамнезе обычно через три месяца после начала COVID-19 с симптомами, которые длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены альтернативным диагнозом», — поделился специалист в интервью «Российской газете».

Он также назвал симптомы такого состояния: усталость, одышка, когнитивная дисфункция, головная боль, нарушение внимания, выпадение волос, потеря вкуса или обоняния, боль в суставах и др.

Согласно полученным данным, хотя бы один из симптомов постковидного состояния был у 91% пациентов в течение более семи месяцев после перенесённой коронавирусной инфекции, подчеркнул Болибок.

Он назвал эту цифру колоссальной и отметил, что степень влияния постковидного синдрома на качество жизни людей ещё изучается.

Ранее Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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