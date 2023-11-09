В Оренбуржье треть населения вакцинировалась против гриппа

В Оренбургской области на предыдущей неделе снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Наряду с этим продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже вакцинированы 652,6 тыс. человек, из них 173,3 тыс. детей и 4 тыс. беременных женщин. Всего привито 36,5% населения Оренбуржья.

Также стало известно, что в Тюменской области против гриппа вакцинирован 929 941 человек — 96,4% от плана и 58% — от совокупной численности населения. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на областной Департамент здравоохранения.

Из общего числа привитых 682 591 взрослый и 247 350 детей, уточнили в ведомстве.

Ранее врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.