Пульмонолог Чижонок рассказала об отличиях симптомов гриппа и COVID-19

Врач-терапевт, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Оксана Чижонок объяснила основные различия симптомов гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.

Часто при лёгком течении заболевания COVID-19 может не отличаться по симптоматике от ОРВИ. Но в то же время есть и явные различия, пояснила специалист в беседе с газетой «Известия».

Как отметила врач, инкубационный период для гриппа составляет от нескольких часов до суток.

«Гриппозная инфекция имеет более узнаваемую клиническую картину. Для неё характерна сезонность (осенне-зимний период). Лидируют симптомы интоксикации, лихорадка до 40 градусов с минимальными катаральными явлениями», — заявила Чижонок.

В случае с COVID-19 инкубационный период от момента заражения может составлять до двух недель.

«В более тяжёлых случаях заболевание характеризуется прогрессирующим течением, полиорганностью поражения, нагрузкой на бронхо-лёгочный аппарат. Отсюда и патогномоничные симптомы: одышка и упорный сухой кашель», — заключила терапевт.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.