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Более 7,2 тысячи семей воспользовались дальневосточной ипотекой с начала года

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В Приморском крае 7254 семьи воспользовались дальневосточной ипотекой с начала 2023 года. Программа продлена до 2030 года.
Более 7,2 тысячи семей воспользовались дальневосточной ипотекой с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказали в ведомстве, с момента реализации программы в 2019 году в регионе выдано около 23,7 тыс. кредитов на сумму 108,6 млрд рублей.

Воспользоваться льготным кредитованием по госпрограмме «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи до 35 лет, врачи, учителя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 270 молодых семей получили жилищные сертификаты.

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