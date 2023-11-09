Более 7,2 тысячи семей воспользовались дальневосточной ипотекой с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как рассказали в ведомстве, с момента реализации программы в 2019 году в регионе выдано около 23,7 тыс. кредитов на сумму 108,6 млрд рублей.
Воспользоваться льготным кредитованием по госпрограмме «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи до 35 лет, врачи, учителя.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 270 молодых семей получили жилищные сертификаты.