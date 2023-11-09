Более 7,2 тысячи семей воспользовались дальневосточной ипотекой с начала года

В Приморском крае 7254 семьи воспользовались дальневосточной ипотекой с начала 2023 года. Программа продлена до 2030 года.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказали в ведомстве, с момента реализации программы в 2019 году в регионе выдано около 23,7 тыс. кредитов на сумму 108,6 млрд рублей.

Воспользоваться льготным кредитованием по госпрограмме «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи до 35 лет, врачи, учителя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 270 молодых семей получили жилищные сертификаты.