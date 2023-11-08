В Подмосковье 270 молодых семей получили жилищные сертификаты
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Конкурсный отбор для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Жилище» состоялся среди муниципалитетов. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищной политики.
Размер субсидии зависит от состава и жилищных условий семьи. Сумму сертификата утвердят в декабре.
Семьи могут воспользоваться субсидией вместе с реализацией материнского капитала, а также с оформлением льготной ипотеки, если дети в них родились после 2018 года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.