Россиян предостерегли от посещения сайтов-подделок в преддверии «чёрной пятницы»

Эксперт Александр Вураско рассказал RT, какие правила стоит соблюдать в преддверии акции «чёрная пятница», чтобы не стать жертвой мошенников.

По словам эксперта центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», злоумышленники любят играть на ажиотаже и активизироваться перед различными громкими событиями.

«Чёрная пятница» — прекрасный тому пример. Именно в период таких распродаж активизируются два самых популярных психологических приёма, которые используют сетевые мошенники: покупателей завлекают привлекательной ценой и заставляют как можно быстрее совершить ряд необдуманных поступков — например, ввести данные банковской карты или код подтверждения операции. В попытках быстрее получить заветную скидку на товар несложно потерять бдительность и стать жертвой злоумышленников», — уточнил он.

Одна из наиболее популярных схем в такой период — создание поддельных «интернет-магазинов». С их помощью мошенники могут получить конфиденциальные данные граждан — адрес, номер телефона или банковские сведения.

«При этом сайты могут иметь оригинальные название или дизайн, но чаще они копируют их у популярных брендов или магазинов. Фишинговые (поддельные. — RT) сайты создаются сериями, но «живут» всего несколько дней, пока не закончатся распродажи и не иссякнет интерес потенциальных жертв», — рассказал собеседник RT.

Перед началом распродаж обычно фиксируется и резкий рост фишинговых электронных рассылок, которые созданы для завлечения пользователей на сайты. Поэтому, если вы получили письмо с информацией об акции, которую якобы проводит ваш любимый интернет-магазин, обязательно убедитесь, что ссылка ведёт на настоящий сайт ретейлера, подчеркнул Вураско.

Ещё одна схема обмана — создание групп и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые ассоциируют себя с различными брендами, в том числе с теми, которые ушли из России за последние два года.

«Они могут притворяться зарубежным ретейлером или перекупщиком, который якобы готов доставить сумку или пальто любимого бренда в любую точку страны. И если в случае с фишингом мошенники завлекают скидками, то здесь — «эксклюзивной» возможностью обладать зарубежным товаром», — сказал Вураско.

Чтобы защититься от злоумышленников в период распродаж, он порекомендовал тщательно проверять информацию о продавце, осторожно относиться к покупкам в соцсетях и Telegram-каналах, а также приобретать товары у проверенных ретейлеров и на крупных торговых площадках, которые имеют систему защиты покупателей.

Ранее руководитель Лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко рассказал RT, что за девять месяцев 2023 года эксперты зафиксировали сильный рост числа кибератак на российские компании со стороны финансово мотивированных хакеров.