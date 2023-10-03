Каждый второй россиянин планирует приобрести товары со скидкой в «чёрную пятницу»

Новое исследование показало, что в текущем году совершать покупки на распродаже «чёрная пятница» планирует каждый второй россиянин (50%) против 43% в прошлом году.

Это показало исследование «Яндекс Рекламы», сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным, четверо из десяти опрошенных планируют потратить в этом году столько же, сколько и в прошлом, а почти 20%, возможно, увеличат бюджет на покупки.

В топ самых популярных товаров «чёрной пятницы» 2022 года входили одежда и обувь (53%), косметика и парфюмерия (35%), электроника и гаджеты (33%), бытовая техника (31%), товары для дома (28%).

Среди услуг наибольшей популярностью пользовались рестораны, кафе и заказ еды на дом (19%), билеты в театр, кино и на концерты (17%), подписки (16%), услуги сферы красоты и здоровья (15%), фитнес и спортзал (13%).

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.