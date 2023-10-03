Узнать больше

Каждый второй россиянин планирует приобрести товары со скидкой в «чёрную пятницу»

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что в текущем году совершать покупки на распродаже «чёрная пятница» планирует каждый второй россиянин (50%) против 43% в прошлом году.

Это показало исследование «Яндекс Рекламы», сообщает «Газета.Ru».

Согласно данным, четверо из десяти опрошенных планируют потратить в этом году столько же, сколько и в прошлом, а почти 20%, возможно, увеличат бюджет на покупки.

В топ самых популярных товаров «чёрной пятницы» 2022 года входили одежда и обувь (53%), косметика и парфюмерия (35%), электроника и гаджеты (33%), бытовая техника (31%), товары для дома (28%).

Среди услуг наибольшей популярностью пользовались рестораны, кафе и заказ еды на дом (19%), билеты в театр, кино и на концерты (17%), подписки (16%), услуги сферы красоты и здоровья (15%), фитнес и спортзал (13%).

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить