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Посещаемость торговых центров в Москве увеличилась на 11% за год

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Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что посещаемость московских ТЦ увеличилась на 11% по сравнению с 2022 годом.

«По России — плюс 3%, этот оптимистичный тренд идёт уже третью неделю», — сказал он в беседе с НСН.

Эксперт также высказался о том, как торговые центры должны трансформироваться, чтобы привлечь аудиторию.

«Один из ответов — это развлечения, общепит, место встречи. То есть люди хотят проводить время вместе. Им нужно предложить это», — добавил Люлин.

Ранее новое исследование показало, что в текущем году совершать покупки на распродаже «чёрная пятница» планирует каждый второй россиянин (50%) против 43% в прошлом году.

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