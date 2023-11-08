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Иммунолог Жемчугов: никакими страшными качествами гонконгский грипп не обладает

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Ангелина Шурпина
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал об особенностях гонконгского гриппа, случаи заболевания которым ранее были выявлены в нескольких регионах России.
Иммунолог Жемчугов: никакими страшными качествами гонконгский грипп не обладает
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По словам специалиста, это обыкновенный сезонный грипп.

«Никакими страшными, пугающими качествами он не обладает, обыкновенный грипп, который бывает у нас каждый год с 1968 года, когда этому гриппу было присвоено наименование «гонконгский», — рассказал Жемчугов.

Он также подчеркнул, что население имеет «мощнейший коллективный иммунитет» к данному гриппу.

«Потому что и болеют люди им каждый год, и в вакцинах он есть, так что бояться нечего, но надо дифференцировать диагностику с другими вирусами, которые могут быть», — посоветовал собеседник RT. 

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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