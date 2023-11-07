В Петербурге рассказали о работе мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Санкт-Петербурге продолжается сезонная вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно в том числе в специальных мобильных пунктах.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комздрава.

Пункты находятся у станций метро. Например, на зелёной ветке — у «Василеостровской» и «Приморской», на красной — у «Автово», «Площади Ленина» и «Академической».

Ранее директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в текущий момент ситуация с гриппом в России спокойная, однако в конце ноября — начале декабря можно ожидать подъём заболеваемости.