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Глава НИИ гриппа Лиознов допустил подъём заболеваемости в ноябре-декабре

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Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в текущий момент ситуация с гриппом в России спокойная, однако в конце ноября — начале декабря можно ожидать подъём заболеваемости.
Глава НИИ гриппа Лиознов допустил подъём заболеваемости в ноябре-декабре
  • Gettyimages.ru

«Мы видим сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, но без драматизма. Случаи гриппа регистрируются, пока их совсем немного», — поделился специалист в интервью «Газете.Ru».

По его словам, можно предположить, что подъём заболеваемости гриппом в России можно ожидать в конце ноября — начале декабря. Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А(H3N2), отметил эксперт.

Все вакцины, которые используются в этом сезоне, включают защиту от этой разновидности вируса, подчеркнул Лиознов.

Глава института также сообщил, что российские учёные разрабатывают комбинированные вакцины против гриппа и COVID-19.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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