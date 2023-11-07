Глава НИИ гриппа Лиознов допустил подъём заболеваемости в ноябре-декабре
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«Мы видим сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, но без драматизма. Случаи гриппа регистрируются, пока их совсем немного», — поделился специалист в интервью «Газете.Ru».
По его словам, можно предположить, что подъём заболеваемости гриппом в России можно ожидать в конце ноября — начале декабря. Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А(H3N2), отметил эксперт.
Все вакцины, которые используются в этом сезоне, включают защиту от этой разновидности вируса, подчеркнул Лиознов.
Глава института также сообщил, что российские учёные разрабатывают комбинированные вакцины против гриппа и COVID-19.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.