Рекрутер Ганзина назвала знание английского важным навыком ИТ-специалиста

HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина рассказала RT, какими профессиональными качествами и навыками должен обладать ИТ-специалист, чтобы претендовать на высокую должность и конкурентную заработную плату.

Первое, чем стоит заняться амбициозному специалисту, занятому в сфере ИТ, — совершенствованием технических навыков.

«Хороший специалист не только знает обо всех способах решения проблемы, но и умеет выбрать оптимальный подход на каждом этапе проекта», — объяснила Ганзина.

Также она посоветовала постоянно обучаться и следить за отраслью. Для эксперта, который горит своим делом, обучение должно стать частью профессии.

Вместе с тем стоит развивать так называемые гибкие навыки — комплекс умений общего характера, добавила Ганзина. По её словам, сегодня, чтобы построить карьеру в хорошей компании, недостаточно только профессиональных навыков.

«Работодатели высоко ценят гибкие навыки — soft skills. Они не связаны с профессией, а относятся больше к личностным качествам — например, коммуникативность, креативность и гибкость, дисциплинированность, самостоятельность и проактивность», — уточнила собеседница RT.

Ещё одно направление, которому стоит уделить внимание, — изучение профессионального английского. Без английского языка стать успешным программистом будет намного сложнее, отметила эксперт.

«Зная профессиональную лексику, вы кратно повышаете свою ценность и, соответственно, зарплату. Вам становится доступнее больше обучающих материалов, а также появляется возможность работы в международной компании», — резюмировала Ганзина.

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