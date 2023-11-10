Рекрутер Ганзина включила архитекторов систем в топ высокооплачиваемых профессий в ИТ

HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина рассказала RT, что системных аналитиков и архитекторов систем сегодня можно назвать наиболее высокооплачиваемыми профессионалами, занятыми на рынке информационных технологий.

Первое место, по словам Ганзиной, в списке специалистов с самыми высокими зарплатами в ИТ занимает технический директор (CTO) — до 650 тыс. рублей в месяц. Эта должность предполагает руководство техническими процессами в компании. Среди прочего такие специалисты принимают решения относительно технологий в проекте, отвечают за технические аспекты стратегии компании.

Чтобы стать техническим директором, сначала нужно поработать ИT-специалистом, а также тимлидом (руководителем команды разработчиков).

И лишь после того как профессия освоена и у специалиста появился опыт, он может начать обучение на руководителя. Для этого можно выбрать программу обучения «Информационный менеджмент» или «ИТ-менеджмент в бизнесе».

Второе место по уровню зарплаты занимают архитекторы систем — до 600 тыс. рублей. Этот специалист определяет структуру системы, её компоненты и взаимодействие между ними. Без его организационной работы довести проект до конца почти невозможно.

Такие специалисты играют важную роль в разработке банковских приложений, интернет-магазинов и производственных систем. Факультеты для системных архитекторов: «Системы управления, информатика и электроэнергетика», «Радиоэлектроника летательных аппаратов», «Прикладная математика и физика».

Третье место в топе занимают DevOps-инженеры с зарплатой до 500 тыс. рублей в месяц. Это специалисты, которые помогают компаниям быстрее выпускать новые версии приложений на рынок и улучшать качество продукта.

Учитывая специфику работы DevOps-инженера, начинать обучение можно в любом вузе по следующим направлениям: «информационные технологии и коммуникации», «информатика и вычислительная техника», «программирование» и пр.

Четвёртая строчка в рейтинге досталась системным аналитикам, которые могут зарабатывать до 400 тыс. рублей. Эти профессионалы специализируются на анализе, проектировании и внедрении информационных систем.

Они отвечают за технические основы продукта, формулируют техзадания, анализируют требования бизнеса и сопоставляют их с проектом, находя лучшие решения для их реализации. Факультеты для системных аналитиков: «Бизнес-информатика», «Прикладная математика», «Инженерный бизнес и менеджмент» (ИБМ) и пр.

Топ-5 замыкает тимлид с зарплатой до 350 тыс. рублей в месяц. Тимлид — это лидер команды. Этот специалист координирует деятельность группы разработчиков, отвечает за результат, распределяет сферы ответственности, планирует и организует обучение специалистов.

В вузах тимлидов не готовят, это руководящая должность, до которой можно только дорасти — например, начиная с позиций тестировщика или веб-разработчика. Поэтому в вуз можно поступать на любое ИТ-направление, а затем найти работу, развиваться и набираться опыта.

Ранее RT передавал, что представители исследовательского центра «Зарплата.ру» опросили руководителей из сотен российских ИT-компаний и выяснили, как попасть в эту сферу без специализированного образования.