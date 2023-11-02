В 60% российских компаний некоторые сотрудники работают сверхурочно

В 60% российских компаний есть сотрудники, которые работают сверхурочно. Как показал новый опрос, большая часть работодателей вознаграждают тех, кто трудится сверх положенного времени, премией или даёт дополнительный выходной день. О прочих способах поблагодарить специалистов за перевыполнение нормы RT рассказали аналитики.

Большинство представителей российских компаний (60%), принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», отметили, что у них есть сотрудники, которые работают сверхурочно.

На 34% предприятий такой практики нет, а на 6% рекрутеры не располагают соответствующей информацией.

Руководство компаний, где есть сотрудники-сверхурочники, в 63% случаев выдаёт им премию за дополнительный труд. Ещё 20% поощряют своих специалистов дополнительным выходным днём, а 14% повышают зарплату.

При этом 10% компаний дают таким работникам возможность трудиться удалённо на следующий день после сверхурочной работы, а 2% награждают сотрудников грамотой.

19% компаний не поощряют сверхурочников.

В качестве причин, почему сотрудники работают сверхурочно, 59% рекрутеров отметили, что в их компаниях «не хватает рук»‎. 40% опрошенных сослались на большой объём работы, 37% — на то, что работники заменяют своих коллег, находящихся в отпуске или на больничном.

По словам Александра Ветеркова, заместителя гендиректора сервиса «Работа.ру», операционного директора сервиса СберПодбор, сверхурочная работа, согласно Трудовому кодексу России, — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

«То есть если работник решил поработать больше, потому что ему захотелось проявить инициативу или доделать рабочие задачи за день, то претендовать на оплату переработок он не может», — объяснил эксперт.

Сверхурочная работа оплачивается только в том случае, если сотрудника к ней привлекает работодатель, подчеркнул Ветерков. Это происходит, когда работник не успел закончить работу в срок по независящим от него причинам.

«За первые два часа переработки оплата идёт в полуторном размере, далее — в двойном. Вместо оплаты работник может выбрать отгул. Переработка не может быть более четырёх часов в течение двух дней подряд. Она не должна превышать 120 часов в год», — уточнил собеседник RT.

В такой ситуации руководитель должен не просто попросить подчинённого поработать немного дольше. Ему потребуется письменное согласие работника. Исключение составляют лишь сотрудники экстренных служб, которых периодически привлекают для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, резюмировал Ветерков.

Ранее RT передавал, что в качестве коллег своей мечты россияне хотели бы видеть Харли Квинн и Глеба Жеглова.