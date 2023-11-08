В Татарстане в октябре выросло число резюме на рынке труда

Согласно новому исследованию, число соискателей работы на рынке труда в Татарстане в октябре 2023 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сервис HeadHuner.

Чаще всего размещали резюме в сфере сельского хозяйства (рост 16%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+10%), медицине и фармацевтике (+7%), производстве и сервисном обслуживании (+6%), добыче сырья (+5%).

В то же время сократилось количество резюме в розничной торговле (-22%), продажи и обслуживание клиентов, домашний персонал и автомобильный бизнес (-13%), туризма и гостеприимства (-11%).

Ранее сообщалось, что спрос на сотрудников в Челябинской области вырос в полтора раза с 2022 года.