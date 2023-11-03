Спрос на сотрудников в Челябинской области вырос в полтора раза с 2022 года
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу HeadHunter.
Как рассказали в сервисе, на данный момент в базе 31,9 тыс. открытых вакансий.
Наиболее востребованы рабочие — 28% от общего количества вакансий. Далее в списке идут продавцы и сотрудники различных сервисов (по 21%), строители и риелторы (19%), транспортники и логисты (14%).
Также было отмечено, что существенное увеличение спроса на персонал показали и другие регионы Уральского федерального округа (УрФО) — в Свердловской и Курганской областях (по 51%), в Тюменской (47%), а в целом по Уралу — 48%.
Ранее сообщалось, что большинство россиян обращают внимание на льготы при выборе работы.