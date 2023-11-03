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Большинство россиян обращают внимание на льготы при выборе работы

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Новое исследование показало, что большинство россиян (89%) обращают внимание на льготы и другие преимущества при выборе работодателя. В опросе участвовали более 3,5 тыс. человек из всех регионов страны.
Большинство россиян обращают внимание на льготы при выборе работы
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

В списке предпочтений при выборе льготы или бенефита на первом месте стоит ДМС. За его наличие в трудовом договоре проголосовали 60% респондентов. На втором месте компенсация затрат на транспорт — 52% опрошенных. На третьем месте — затраты на обучение (38%). Далее идут еда (34%), связь (33%), скидки на продукцию компании (26%), спорт (20%), корпоративный детский сад (8%).

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области выросло количество вакансий с ежедневными выплатами.

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