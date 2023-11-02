В Ульяновской области выросло количество вакансий с ежедневными выплатами
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на hh.ru.
Лидерами по публикациям подобных предложений стали Ульяновск (92% от всех вакансий), Димитровград (6%) и Новоульяновск (1%).
Основные рубрики, где предлагаются такие условия работы — «Розничная торговля», «Продукты питания», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД».
Сотрудников без опыта работы готовы нанимать в 83% размещённых объявлениях.
Ранее сообщалось, что спрос на рабочий персонал вырос в Калининградской области в 2023 году.