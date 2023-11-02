В Ульяновской области выросло количество вакансий с ежедневными выплатами

В Ульяновской области количество вакансий с ежедневными выплатами выросло в полтора раза за январь — октябрь 2023 года. В общей сложности работодатели разместили за этот период 1,2 тыс. таких объявлений.

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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на hh.ru. Лидерами по публикациям подобных предложений стали Ульяновск (92% от всех вакансий), Димитровград (6%) и Новоульяновск (1%). Основные рубрики, где предлагаются такие условия работы — «Розничная торговля», «Продукты питания», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД». Сотрудников без опыта работы готовы нанимать в 83% размещённых объявлениях. Ранее сообщалось, что спрос на рабочий персонал вырос в Калининградской области в 2023 году.