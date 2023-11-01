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Спрос на рабочий персонал вырос в Калининградской области в 2023 году

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Новое исследование показало, что в Калининградской области в 2023 году спрос на рабочий персонал вырос на 115%.
Спрос на рабочий персонал вырос в Калининградской области в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис HeadHunter.

Как рассказали в компании, на эту сферу деятельности приходится 19% от всех открытых вакансий. Из них в 93% объявлений требуются специалисты со средним профессиональным образованием.

В список самых востребованных специальностей вошли слесари, сервисные инженеры, токари, фрезеровщики, электромонтажники, машинисты, кладовщики, водители, механики.

Средняя предлагаемая зарплата составляет от 47,9 тыс. рублей в месяц, в то время как сами соискатели ожидают не менее 59,8 тыс. рублей.

Также было отмечено, что для привлечения работников местные работодатели предлагают возможности карьерного роста, обучения, повышения квалификации, ДМС, предоставление общежития иногородним, корпоративные и социальные программы.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в списке самых высокооплачиваемых рабочих профессий лидирует токарь.

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