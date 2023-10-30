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В ХМАО в списке самых высокооплачиваемых рабочих профессий лидирует токарь

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Профессия токаря стала самой высокооплачиваемой в ряду вакансий для рабочих производств в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам III квартала текущего года.
В ХМАО в списке самых высокооплачиваемых рабочих профессий лидирует токарь
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

В регионе средний месячный оклад для таких специалистов составил 120 442 рубля (+40% за год).

Также число вакансий для токарей увеличилось в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В округе ищут и других специалистов рабочих профессий. Так, крановщику готовы предложить зарплату в размере 114 тыс. рублей в месяц, автоэлектрику — 99 тыс. рублей, наладчику — 98 тыс. рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.

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