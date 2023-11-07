В медучреждения Подмосковья поступило тяжёлое оборудование на 1,4 млрд рублей
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как заявила первый зампред правительства области Светлана Стригункова, до конца 2024 года планируется обновить все рентген-аппараты, маммографы и флюорографы старого образца.
В медучреждениях региона уже заменено 79 единиц тяжёлой техники на сумму более 1,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет.