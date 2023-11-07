В медучреждения Подмосковья поступило тяжёлое оборудование на 1,4 млрд рублей

В Московской области продолжается работа по замене устаревшего медицинского оборудования.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила первый зампред правительства области Светлана Стригункова, до конца 2024 года планируется обновить все рентген-аппараты, маммографы и флюорографы старого образца.

В медучреждениях региона уже заменено 79 единиц тяжёлой техники на сумму более 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет.