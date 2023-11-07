RT в Telegram
Подпишись

В медучреждения Подмосковья поступило тяжёлое оборудование на 1,4 млрд рублей

Короткая ссылка
В Московской области продолжается работа по замене устаревшего медицинского оборудования.
В медучреждения Подмосковья поступило тяжёлое оборудование на 1,4 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила первый зампред правительства области Светлана Стригункова, до конца 2024 года планируется обновить все рентген-аппараты, маммографы и флюорографы старого образца.

В медучреждениях региона уже заменено 79 единиц тяжёлой техники на сумму более 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить