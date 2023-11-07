Сомнолог Черкасова посоветовала закрывать шторы для дневного сна

Сомнолог Софья Черкасова рассказала, что даже во время короткого дневного сна лучше закрывать шторы или пользоваться маской для глаз.

Желательно, чтобы дневной сон длился в пределах 15 — 25 минут, чтобы не сбить ночной сон, поделилась эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

«Кратковременное закрывание штор никому не навредит. Что же касается блэкаута и плотных штор на ночь, то если окно — единственный источник вентиляции, то может создаваться эффект духоты» — сказала Черкасова.

Некоторые люди, по её словам, используют климатическое оборудование — кондиционеры или бризёры, которые являются поставщиками свежего воздуха.

Кроме того, она отметила, что для некоторых дневной свет совсем не обременителен, тем более по утрам в зимнее время.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что в осенне-зимний период у человека смещаются циркадные ритмы, из-за чего труднее просыпаться по утрам.