Сомнолог Черкасова посоветовала закрывать шторы для дневного сна
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Желательно, чтобы дневной сон длился в пределах 15 — 25 минут, чтобы не сбить ночной сон, поделилась эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
«Кратковременное закрывание штор никому не навредит. Что же касается блэкаута и плотных штор на ночь, то если окно — единственный источник вентиляции, то может создаваться эффект духоты» — сказала Черкасова.
Некоторые люди, по её словам, используют климатическое оборудование — кондиционеры или бризёры, которые являются поставщиками свежего воздуха.
Кроме того, она отметила, что для некоторых дневной свет совсем не обременителен, тем более по утрам в зимнее время.
Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что в осенне-зимний период у человека смещаются циркадные ритмы, из-за чего труднее просыпаться по утрам.