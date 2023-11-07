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Сомнолог Черкасова посоветовала закрывать шторы для дневного сна

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Сомнолог Софья Черкасова рассказала, что даже во время короткого дневного сна лучше закрывать шторы или пользоваться маской для глаз.
Сомнолог Черкасова посоветовала закрывать шторы для дневного сна
  • Gettyimages.ru

Желательно, чтобы дневной сон длился в пределах 15 — 25 минут, чтобы не сбить ночной сон, поделилась эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

«Кратковременное закрывание штор никому не навредит. Что же касается блэкаута и плотных штор на ночь, то если окно — единственный источник вентиляции, то может создаваться эффект духоты» — сказала Черкасова.

Некоторые люди, по её словам, используют климатическое оборудование — кондиционеры или бризёры, которые являются поставщиками свежего воздуха.

Кроме того, она отметила, что для некоторых дневной свет совсем не обременителен, тем более по утрам в зимнее время.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что в осенне-зимний период у человека смещаются циркадные ритмы, из-за чего труднее просыпаться по утрам.

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