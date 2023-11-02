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Cомнолог Бузунов: с помощью света можно облегчить утренние подъёмы осенью

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Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что в осенне-зимний период у человека смещаются циркадные ритмы, из-за чего труднее просыпаться по утрам.
Cомнолог Бузунов: с помощью света можно облегчить утренние подъёмы осенью
  • Gettyimages.ru

Циркадные ритмы можно смещать с помощью времени подъёма, физической нагрузки и воздействия света, поделился он в интервью Радио Sputnik.

«Можно использовать светобудильники, имитирующие рассвет, или так называемую светотерапию сезонной депрессии — яркую белую лампу в 10 тыс. люксов. Офисный белый свет от 5,5 тыс. кельвинов тоже помогает, потому что мозг его воспринимает как солнечный», — объяснил Бузунов.

Вечером врач посоветовал искусственно затемнять помещение, чтобы мозг думал, что наступила ночь. Главное при этом — «постоянно соблюдать режим, тогда ритм подстроится».

Ранее член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что свет от дисплеев электронных устройств нарушает выработку мелатонина в организме.

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