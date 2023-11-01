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Сомнолог Кудинов рассказал о вреде ночного «сидения» в гаджетах

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Член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что свет от дисплеев электронных устройств нарушает выработку мелатонина в организме.

«Он вырабатывается в головном мозге тогда, когда на сетчатку глаза прекращает падать свет. Здесь важен синий и зелёный спектр — тот, которого нет в электрическом свете, но есть в лампах дневного света, в дневном свете солнца и во всех гаджетах, кроме электронных книжек с жидкими кристаллами, поскольку они отражают свет, а не излучают его», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Кудинов, если человек страдает от проблем с засыпанием, то ему нужно исключить использование гаджетов за 15 — 30 минут до отхода ко сну.

Кроме того, считает эксперт, важна информационная гигиена.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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