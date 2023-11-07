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Терапевт Хухрев назвал признаки тромбоза глубоких вен

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боли в голени и отёчность могут свидетельствовать о развитии тромбоза глубоких вен.
Терапевт Хухрев назвал признаки тромбоза глубоких вен
  • Gettyimages.ru

«Если нога начинает зримо увеличиваться в объёме, болит голень, появляется синюшность — в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен. Как правило, такие признаки наблюдаются только на одной ноге», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Хухрева, тромбоз может произойти у человека, который долго не двигался. Например, у лежачего больного или при длительном авиаперелёте.

Терапевт рекомендовал при появлении описанных симптомов незамедлительно обратиться к врачу и сделать УЗИ вен нижних конечностей.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Жито заявил, что погодные аномалии могут влиять на сердечно-сосудистую систему и ЖКТ, вызывать головную боль и боль в суставах.

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