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Терапевт Жито: погодные аномалии влияют на сердечно-сосудистую систему

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Врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Жито заявил, что погодные аномалии могут влиять на сердечно-сосудистую систему и ЖКТ, вызывать головную боль и боль в суставах.
Терапевт Жито: погодные аномалии влияют на сердечно-сосудистую систему
  • Gettyimages.ru
  • © JGI

По словам эксперта, в таких ситуациях лучше снизить физическую нагрузку, уменьшить стрессовые факторы, помнить о приёме назначенных препаратов.

«Конечно, режим питьевой соблюдаем, ограничиваем жирное, жареное», — цитирует врача Life.ru.

Жито также советует больше ходить пешком, гулять и расслабляться.

«У курильщиков очень страдают сосуды, они не могут нормально сокращаться или расширяться в ответ на колебания атмосферного давления. Но если человек бросает курить, то спустя время сосудистый тонус восстанавливается и метеозависимость уже не так ярко выражается», — отметил врач в беседе с сайтом kp.ru.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева напомнила, что развитию атеросклероза способствует употребление жирной и жареной пищи, а также вредные привычки.

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