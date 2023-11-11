Терапевт Кондрахин рассказал о согревающих зимних напитках

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал, какие напитки согреют человека зимой.

По его словам, любая горячая вода даст нам тепловую энергию.

«Самым правильным питьём для согревания является зимой куриный бульон. Он наиболее доступный и энергоёмкий. Варится быстро, энергии даёт много. На втором месте — чай. Нам важен именно горячий», — сказал он.

Врач уточнил, что кофе обезвоживает, поэтому с ним нужно быть осторожнее.

Ранее нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина посоветовала в холодное время года скорректировать рацион, включив в него тёплые блюда и напитки, а также продукты с содержанием витамина C.