Терапевт Кондрахин рассказал о согревающих зимних напитках
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По его словам, любая горячая вода даст нам тепловую энергию.
«Самым правильным питьём для согревания является зимой куриный бульон. Он наиболее доступный и энергоёмкий. Варится быстро, энергии даёт много. На втором месте — чай. Нам важен именно горячий», — сказал он.
Врач уточнил, что кофе обезвоживает, поэтому с ним нужно быть осторожнее.
Ранее нутрициолог, спортивный диетолог, тренер Мария Волынкина посоветовала в холодное время года скорректировать рацион, включив в него тёплые блюда и напитки, а также продукты с содержанием витамина C.