Терапевт Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал о важности питьевого режима в холодное время года.

«Мы привыкли, что мы обезвоживаемся летом, потому что жарко. Но на самом деле зимой мы обезвоживаемся так же, потому что происходит постоянное нагревание тела человека, мы же надеваем одежду, чтобы утеплиться», — поделился врач.

По его словам, часть тепла человек теряет через открытые части тела, а также с дыханием и потом.

«Например, мы были на улице, зашли в метро, пока ехали, вспотели, выходим на улицу и замерзаем. Нужно также принимать воду. Дома тоже жарко, батареи работают, влажность низкая, становится сухо и очень тяжело. Дома тоже прикладываемся к воде как можно чаще, маленькими глотками», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков перечислил в беседе с RT ряд важных правил, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить и поддержать здоровье ребёнка в нестабильный осенний период.