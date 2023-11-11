Терапевт Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой
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«Мы привыкли, что мы обезвоживаемся летом, потому что жарко. Но на самом деле зимой мы обезвоживаемся так же, потому что происходит постоянное нагревание тела человека, мы же надеваем одежду, чтобы утеплиться», — поделился врач.
По его словам, часть тепла человек теряет через открытые части тела, а также с дыханием и потом.
«Например, мы были на улице, зашли в метро, пока ехали, вспотели, выходим на улицу и замерзаем. Нужно также принимать воду. Дома тоже жарко, батареи работают, влажность низкая, становится сухо и очень тяжело. Дома тоже прикладываемся к воде как можно чаще, маленькими глотками», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков перечислил в беседе с RT ряд важных правил, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить и поддержать здоровье ребёнка в нестабильный осенний период.