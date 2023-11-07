Инфекционист Темник прокомментировала рекомендации Минздрава по лечению COVID-19
- РИА Новости
Прежде всего, раздел о патогенетическом лечении дополнили новые противовоспалительные препараты — «Амбервин Пульмо» и «Цезарокс Эпи», сообщила специалист в беседе с «Российской газетой».
По её словам, первый, предположительно, снижает длительность симптомов инфекции. Второй — предотвращает прогрессирование дыхательной недостаточности при тяжёлом или среднем течении заболевания.
Наряду с этим в раздел «Особые группы пациентов» добавлена информация по лечению заболевания у людей с бронхиальной астмой и туберкулёзом.
Кроме того, в документ добавлены сведения о препарате, предотвращающем тяжёлое течение COVID-19 (его международные исследования ещё продолжаются). Также обновлены данные по профилактике заболевания.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.