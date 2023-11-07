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Инфекционист Темник прокомментировала рекомендации Минздрава по лечению COVID-19

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Врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник перечислила нововведения в обновлённых Минздравом рекомендациях по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Инфекционист Темник прокомментировала рекомендации Минздрава по лечению COVID-19
  • РИА Новости

Прежде всего, раздел о патогенетическом лечении дополнили новые противовоспалительные препараты — «Амбервин Пульмо» и «Цезарокс Эпи», сообщила специалист в беседе с «Российской газетой».

По её словам, первый, предположительно, снижает длительность симптомов инфекции. Второй — предотвращает прогрессирование дыхательной недостаточности при тяжёлом или среднем течении заболевания.

Наряду с этим в раздел «Особые группы пациентов» добавлена информация по лечению заболевания у людей с бронхиальной астмой и туберкулёзом.

Кроме того, в документ добавлены сведения о препарате, предотвращающем тяжёлое течение COVID-19 (его международные исследования ещё продолжаются). Также обновлены данные по профилактике заболевания.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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