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Онколог Астраханцев рассказал о важности ежемесячного самоосмотра родинок

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Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части «Евроонко» Максим Астраханцев посоветовал раз в месяц проводить самоосмотр родинок в целях предотвращения развития онкологии.
Онколог Астраханцев рассказал о важности ежемесячного самоосмотра родинок
  • Gettyimages.ru

Особенно важна самостоятельная диагностика для людей со светлой кожей, так как у них больше вероятность развития злокачественных новообразований, отметил Астраханцев в интервью РИАМО.

Вызывают опасение крупные родинки неестественной формы. По словам онколога, здоровые родинки обычно имеют ровные края и однородный цвет, тогда как злокачественные могут быть неровными, иметь неоднородный цвет.

«Если вы обнаружили подозрительную родинку, не стоит паниковать, но важно обратиться к онкодерматологу для проведения дополнительных исследований», — заключил Астраханцев.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

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