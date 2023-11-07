Онколог Астраханцев рассказал о важности ежемесячного самоосмотра родинок
- Gettyimages.ru
Особенно важна самостоятельная диагностика для людей со светлой кожей, так как у них больше вероятность развития злокачественных новообразований, отметил Астраханцев в интервью РИАМО.
Вызывают опасение крупные родинки неестественной формы. По словам онколога, здоровые родинки обычно имеют ровные края и однородный цвет, тогда как злокачественные могут быть неровными, иметь неоднородный цвет.
«Если вы обнаружили подозрительную родинку, не стоит паниковать, но важно обратиться к онкодерматологу для проведения дополнительных исследований», — заключил Астраханцев.
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.