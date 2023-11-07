Врач Пайчадзе рассказал о передовых методах лечения дерматологических болезней

Врач-дерматовенеролог госпиталя ветеранов войн, косметолог Давид Пайчадзе рассказал о новых методах лечения заболеваний.

Сегодня в медицине происходит революция, рассказал специалист в интервью ИА PrimaMedia.

По его словам, современные лекарства — это генно-инженерные препараты.

«Проще говоря, создаётся искусственное антитело, субстанция, которая функционирует в организме. И такое заболевание, как псориаз, можно прекрасно контролировать данным классом препаратов», — отметил Пайчадзе.

По его словам, «медицина становится более селективной и умной». Так, к примеру, сегодня врачи могут лечить такое заболевание, как врождённый буллезный эпидермолиз (дети-«бабочки»), когда ребёнку с помощью генно-инженерного препарата могут отредактировать повреждённый ген, добавил врач.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей.