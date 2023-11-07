На московском предприятии изобрели кабель повышенной безопасности
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
По его словам, изделие можно использовать при строительстве школ, поликлиник, торговых центров и других объектов. В составе оболочки кабеля нет вредных веществ, поэтому при возгорании она не выделяет ядовитые газы.
Также он отметил, что продукт выполнен из отечественных полимеров и по своим свойствам и качеству ничем не уступает импортным аналогам.
«Компания уже выпустила свыше 100 км кабеля», — сказал Овчинский.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области промышленное производство выросло на 10% с начала 2023 года.