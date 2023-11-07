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На московском предприятии изобрели кабель повышенной безопасности

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На московском предприятии «Спецкабель» изобрели сигнальный кабель повышенной безопасности для мест массового скопления людей.
На московском предприятии изобрели кабель повышенной безопасности
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

По его словам, изделие можно использовать при строительстве школ, поликлиник, торговых центров и других объектов. В составе оболочки кабеля нет вредных веществ, поэтому при возгорании она не выделяет ядовитые газы.

Также он отметил, что продукт выполнен из отечественных полимеров и по своим свойствам и качеству ничем не уступает импортным аналогам.

«Компания уже выпустила свыше 100 км кабеля», — сказал Овчинский.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области промышленное производство выросло на 10% с начала 2023 года.

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