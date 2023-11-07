На московском предприятии изобрели кабель повышенной безопасности

На московском предприятии «Спецкабель» изобрели сигнальный кабель повышенной безопасности для мест массового скопления людей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

По его словам, изделие можно использовать при строительстве школ, поликлиник, торговых центров и других объектов. В составе оболочки кабеля нет вредных веществ, поэтому при возгорании она не выделяет ядовитые газы.

Также он отметил, что продукт выполнен из отечественных полимеров и по своим свойствам и качеству ничем не уступает импортным аналогам.

«Компания уже выпустила свыше 100 км кабеля», — сказал Овчинский.

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