В Тюменской области промышленное производство выросло на 10% с начала 2023 года
Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
Также он отметил, что динамика развития обрабатывающего сектора экономики региона составила 15%.
Кроме того, с начала 2023 года выросло более чем в два раза производство компьютерной техники, электронных и оптических изделий. В 1,3 раза увеличился выпуск лекарств. На 20% — изготовление транспортных средств, стройматериалов и нефтепродуктов.
Ранее полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев заявил, что в Уральском федеральном округе по итогам января — августа индекс промышленности составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.