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В Тюменской области промышленное производство выросло на 10% с начала 2023 года

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе за январь — сентябрь 2023 года рост промышленного производства составил 10%.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Также он отметил, что динамика развития обрабатывающего сектора экономики региона составила 15%.

Кроме того, с начала 2023 года выросло более чем в два раза производство компьютерной техники, электронных и оптических изделий. В 1,3 раза увеличился выпуск лекарств. На 20% — изготовление транспортных средств, стройматериалов и нефтепродуктов.

Ранее полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев заявил, что в Уральском федеральном округе по итогам января — августа индекс промышленности составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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