Якушев констатировал рост промышленности в УрФО

Полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев заявил, что в Уральском федеральном округе по итогам января — августа индекс промышленности составил 101,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«При этом рост индекса обрабатывающей промышленности составил 11% в целом по округу», — цитирует Якушева URA.RU со ссылкой на его пресс-службу.

Полпред добавил, что санкционное давление, повышение ключевой ставки и другие изменения влияют на взаимодействие с предприятиями и региональными органами власти. При этом инвестиционные обязательства, которые компании взяли на себя, будут исполнены.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что объём производства электрического оборудования на столичных предприятиях увеличился на 104,4% за восемь месяцев текущего года по сравнению с прошлогодними показателями.