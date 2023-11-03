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Психиатр Баева посоветовала не бояться просить помощь в состоянии стресса

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Психиатр, психотерапевт, учёный секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Алана Баева посоветовала правильно питаться, высыпаться и заниматься физической активностью для поддержки ментального здоровья.
Психиатр Баева посоветовала не бояться просить помощь в состоянии стресса
  • Gettyimages.ru
  • © nicoletaionescu

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Баева отметила, что если человек находится в состоянии стресса и эмоциональных переживаний, то важно сделать паузу и позволить себе отреагировать.

Как отметила эксперт, не стоит бояться просить о помощи, поскольку в таких ситуациях нужна эмоциональная поддержка близких.

По словам Баевой, будут полезны умеренная двигательная активность и маленькие радости.

«Овладейте навыками психологической самопомощи», — рекомендовала она.

Кроме того, напомнила Баева, стоит обратиться к специалисту, особенно если появляется неконтролируемое чувство тревоги, беспокойство.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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