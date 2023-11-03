Психиатр Баева посоветовала не бояться просить помощь в состоянии стресса
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Баева отметила, что если человек находится в состоянии стресса и эмоциональных переживаний, то важно сделать паузу и позволить себе отреагировать.
Как отметила эксперт, не стоит бояться просить о помощи, поскольку в таких ситуациях нужна эмоциональная поддержка близких.
По словам Баевой, будут полезны умеренная двигательная активность и маленькие радости.
«Овладейте навыками психологической самопомощи», — рекомендовала она.
Кроме того, напомнила Баева, стоит обратиться к специалисту, особенно если появляется неконтролируемое чувство тревоги, беспокойство.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.