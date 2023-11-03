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Врач Сенченко посоветовал не использовать острые предметы для чистки ушей

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Доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко заявил, что неправильная гигиеническая обработка ушной раковины может привести к развитию воспалительных заболеваний и снижению слуха.

«Увлечение ватными палочками травмирует эпидермис, и в ответ железы начинают усиленно выделять ушную серу, что провоцирует формирование серной пробки», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, также вредно ношение внутриканальных наушников без должного ухода за ними.

Как отметил Сенченко, не стоит и отказываться от ношения головных уборов в холодное время года, поскольку это может привести в том числе к острому отиту.

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