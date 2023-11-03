Врач Сенченко посоветовал не использовать острые предметы для чистки ушей
«Увлечение ватными палочками травмирует эпидермис, и в ответ железы начинают усиленно выделять ушную серу, что провоцирует формирование серной пробки», — сказал он в беседе с Life.ru.
По его словам, также вредно ношение внутриканальных наушников без должного ухода за ними.
Как отметил Сенченко, не стоит и отказываться от ношения головных уборов в холодное время года, поскольку это может привести в том числе к острому отиту.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.