Врач Сенченко посоветовал не использовать острые предметы для чистки ушей

Доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко заявил, что неправильная гигиеническая обработка ушной раковины может привести к развитию воспалительных заболеваний и снижению слуха.

«Увлечение ватными палочками травмирует эпидермис, и в ответ железы начинают усиленно выделять ушную серу, что провоцирует формирование серной пробки», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, также вредно ношение внутриканальных наушников без должного ухода за ними.

Как отметил Сенченко, не стоит и отказываться от ношения головных уборов в холодное время года, поскольку это может привести в том числе к острому отиту.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.