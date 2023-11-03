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Суд приговорил к 19,5 года колонии главу медцентра за торговлю детьми

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Никулинский суд Москвы приговорил к 19,5 года колонии строгого режима директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова по делу о торговле детьми суррогатных матерей.
Суд приговорил к 19,5 года колонии главу медцентра за торговлю детьми
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Мельникова виновным и назначил наказание в виде 19,5 года колонии», — сказали в суде.

Отмечается, что Мельников признан виновным по 17 эпизодам торговли детьми.

Кроме того, по этому делу 17,5 года колонии получил эмбриолог Тарас Ашитков, репродуктолог Юлиана Иванова — 16,5 года колонии, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти — 16 лет колонии общего режима.

Суррогатные матери Лилия Валеева и Татьяна Блинова получили по 10,5 и 4 года колонии общего режима.

В июле 2021 года Московский городской суд перевёл из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

В конце июня 2020 года стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода.

Басманный суд 15 июля арестовал по этому делу четверых подозреваемых: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.

А 16 июля, согласно решению суда, под стражу поместили ещё троих: Романа Емашева, Владислава Мельникова и Кирилла Анисимова. Ещё одну подозреваемую, Татьяну Блинову, отправили под домашний арест. 

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