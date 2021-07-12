Мосгорсуд перевёл из СИЗО под домашний арест фигурантов дела о торговле детьми

Московский городской суд перевёл из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

Как заявил ТАСС адвокат обвиняемых Игорь Трунов, срок домашнего ареста обвиняемым установлен до 14 октября.

«Московским городским судом изменена мера пресечения врачам Юлиане Ивановой, Лилии Панайоти, урологу частной клиники NGC Тарасу Ашиткову и гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову. Апелляционная инстанция установила им срок домашнего ареста до 14 октября», — сказал он.

В сентябре 2020 года Ашитков, один из фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей, заявил членам ОНК об отказе признать вину. Об этом RT сообщил один из членов комиссии, посетивший его в московском СИЗО №5.