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Песков заявил, что у него нет данных, может ли сын Пригожина возглавить Группу Вагнера

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Кремль не располагает информацией о том, может ли сын погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина Павел возглавить Группу Вагнера.
Песков заявил, что у него нет данных, может ли сын Пригожина возглавить Группу Вагнера
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос не к нам. Это не наша тема, и никакой информацией здесь я не располагаю», — заявил он.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся сообщения.

Ранее стало известно, что в составе спецназа «Ахмат» сформирован отряд под названием «Камертон», в который вошли бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер». Военнослужащие рассказали военкору RT, что готовы выполнить свой долг и продолжить работу. 

23 августа в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy.

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, в котором значился в том числе Евгений Пригожин.

Следственный комитет России установил личности всех десяти погибших при крушении, они соответствуют полётному листу.

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