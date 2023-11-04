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Врач Жемчугов: лишний витамин Д никому не нужен

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Анастасия Белоусова
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с RT, какие витамины нужно принимать осенью и зимой.

По словам врача, из всех витаминов только витамин Д имеет свойство накапливаться в организме.

«И это очень токсичное вещество, если принимать его в избытке. Представьте: беременная женщина принимает витамин Д в количестве большем, чем нужно организму. Это вызывает окостенение у плода, который в ней, ростовых хрящей. Я хочу всех предупредить, что лишний витамин Д никому не нужен. Я сторонник естественных форм всех витаминов», — отметил он.

Жемчугов считает, что лучше съесть красную жирную рыбу, чем пить «химический омега-3».

«То же самое касается всего остального. Пожалуйста, салат из моркови с чесночком и растительным маслом. Там огромное количество витамина А. Это ещё и дешевле. И то, что приходит к нам через вкус, гораздо лучше усваивается», — подчеркнул врач.

Специалист также поделился тем, что при выборе ультрафиолетовых облучателей важно знать срок действия ламп.

«Потому что, когда у ламп проходит срок годности, они начинают выдавать короткую волну, которая реально опасна. Нужно всегда требовать паспорт и узнавать, когда меняли лампы», — заключил доктор.

Ранее Елена Кочнева, кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог-нутрициолог, эксперт компании Solgar, рассказала, почему в осенний период ухудшается настроение и здоровье.

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