Врач Кочнева рассказала, как поддержать здоровье в осенний период

Кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог-нутрициолог, эксперт компании Solgar Елена Кочнева рассказала, почему в осенний период ухудшается настроение и здоровье.

«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина (их синтез осуществляется только на свету, ферментом, содержащим железо)», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, у людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие.

«Поэтому как минимум нам требуется дополнительно восполнять поступление витамина D в организм», — сказала Кочнева.

Кроме того, эксперт посоветовала добавить в рацион витамины группы В, магний и адаптогены. Полезными она назвала и прогулки на свежем воздухе, танцы, физические упражнения.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.