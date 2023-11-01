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В Москве строят ещё три флагманских центра экстренной медпомощи

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря новым флагманским медцентрам хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций.
В Москве строят ещё три флагманских центра экстренной медпомощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В январе 2023 года начал работу центр в ГКБ имени Вересаева, в марте — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в сентябре — в ГКБ № 15 имени Филатова.

За это время столичные хирурги провели почти 15 тыс. экстренных операций, большая часть из которых выполнена малоинвазивными методами.

«Сейчас строим ещё три флагманских центра в ГКБ имени Боткина, имени Буянова и имени Пирогова. Кроме того, проведём реконструкцию приёмных отделений в 11 городских стационарах», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей.

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