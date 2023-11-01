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В Москве представили обновлённый рейтинг детских городских поликлиник

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В Москве опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве представили обновлённый рейтинг детских городских поликлиник
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Ракова, недавно в столице завершили первый этап масштабной программы модернизации амбулаторного звена, в обновлённых поликлиниках внедрили новые ценности и принципы.

«Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты. Мы публикуем открытый рейтинг детских поликлиник Москвы второй раз и надеемся на такой же активный отклик жителей и дальше», — сказала вице-мэр.

Участниками исследования стали более 15 тыс. горожан.

Лидирует в обновлённом рейтинге филиал №4 детской городской поликлиники №122.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили новый комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, способный выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме.

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