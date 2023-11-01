В Москве представили обновлённый рейтинг детских городских поликлиник
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметила Ракова, недавно в столице завершили первый этап масштабной программы модернизации амбулаторного звена, в обновлённых поликлиниках внедрили новые ценности и принципы.
«Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты. Мы публикуем открытый рейтинг детских поликлиник Москвы второй раз и надеемся на такой же активный отклик жителей и дальше», — сказала вице-мэр.
Участниками исследования стали более 15 тыс. горожан.
Лидирует в обновлённом рейтинге филиал №4 детской городской поликлиники №122.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили новый комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, способный выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме.