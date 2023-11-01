В Курганской области направят более 100 млн рублей на борьбу с диабетом

В Курганской области в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом» направят более 100 млн рублей на борьбу с болезнью.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Средства в размере 87,2 млн рублей выделяются на оснащение эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом. На оборудование сельских больниц направят 13,2 млн рублей.

В медучреждения будут закуплены аппараты для определения гликированного гемоглобина, дополнительное лабораторное оборудование и компьютеры. Также проведут переоснащение дневного стационара, кабинета «диабетической стопы» и диабетической ретинопатии с открытием лазерной операционной.

Ранее сообщалось, что в Тюменскую область направят 12,3 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом.