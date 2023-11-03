Россияне назвали голос рекрутера и любовь к животным влияющими на решение о трудоустройстве факторами
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По данным экспертов, 93% опрошенных россиян руководствуются логикой при принятии решения о выходе на новую работу. Так, в список основных интересующих их факторов обычно входят следующие: чем занимается компания, каковы её рейтинги, где находится предприятие, каков характер отзывов бывших сотрудников.
Лишь с 6% респондентов происходили ситуации, когда на их решение о трудоустройстве повлияли необычные факторы, отметили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В частности, некоторых соискателей «загипнотизировал» голос рекрутера или непосредственного руководителя.
«Также россияне порой без раздумий выходят на работу к землякам и тёзкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Иногда согласию на трудоустройство способствует архитектура здания или дизайн офиса», — добавили представители сервиса.
Мужчины, по их словам, порой выходят на работу в компании, где много красивых сотрудниц.
«Не обошлось и без котов, — тот самый случай, когда собеседование свернуло не туда, но оказалось результативным: «Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня», — уточняется в исследовании.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения всех округов России старше 18 лет.
Ранее RT со ссылкой на данные исследовательского центра «Зарплата.ру» передавал, что в 67% российских семей большую часть бюджета обеспечивает мужчина, в 16% — женщина.