В 67% семей в России большую часть бюджета обеспечивает муж

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» опросил россиян, состоящих в браке, на тему их вклада в семейный бюджет. Как выяснил RT, в 67% семей большую часть бюджета обеспечивает мужчина, в 16% — женщина, а в 17% супруги зарабатывают одинаково.

Вместе с тем опрос показал, что больше супруга или супруги обычно зарабатывают респонденты из таких сфер, как добыча сырья и автобизнес, а меньше — из сфер маркетинга и искусства.

Наиболее позитивно россияне воспринимают семьи, где больше зарабатывает муж — таких 80%, остальные относятся этому вопросу нейтрально. В свою очередь, ситуацию, когда больше зарабатывает жена, положительно оценивают лишь 36% опрошенных, 59% — нейтрально.

21% респондентов признались, что для них более комфортна ситуация, когда они являются кормильцами в семье. Ещё 25% отметили, что предпочитают зарабатывать с супругой или супругом одинаково, а 54% удобнее, когда супруг или супруга является основным добытчиком.

Общий бюджет имеют супруги в 88% семей, показало исследование. Признались, что не знают, сколько зарабатывает супруг или супруга, 15% респондентов.

По данным аналитиков, 30% опрошенных россиян приходилось ссориться с партнёром из-за уровня заработка. У 71% конфликты имели последствия: 50% респондентов в таких ситуациях выясняли отношения, 10% практически дошли до развода, 11% пришлось сменить работу.

В исследовании приняли участие 2143 респондента из всех регионов России.

Ранее RT передавал, что, согласно новому опросу, 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев.