Рентгенолог Федотов рассказал, кому противопоказана МРТ

Врач-рентгенолог Иван Федотов рассказал, в каких случаях может быть противопоказана магнитно-резонансная томография (МРТ).

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что при определении соответствия импланта требованиям безопасности, специалисты обычно основываются на официальных документах, например на выписке из лечебного учреждения.

Чаще всего настороженность вызывают такие варианты, как имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, кохлеарные импланты, инородные тела.

Как отметил Федотов, металлические импланты и фрагменты нарушают однородность магнитного поля.

«Решение о том, можно ли проводить МРТ, в каждом конкретном случае принимает врач. Если вдруг ситуация не позволяет, будут подобраны альтернативные методы замены, которые позволят поставить диагноз с неменьшей точностью», — добавил он.

Ранее врач-психиатр Александр Мещеряков, автор новой книги «Скатертью тревога», рассказал в интервью сайту kp.ru, что генерализованное тревожное расстройство является наиболее распространённым среди прочих расстройств психики. Причём в некоторых случаях человек не чувствует эмоционального дискомфорта.