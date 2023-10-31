Жительница Чувашии случайно проглотила иглу во время рукоделия

Хирурги больницы в Чебоксарах вытащили из печени пациентки иголку, которую она случайно проглотила во время рукоделия, говорится в заявлении Минздрава Чувашии.

Сообщается, что ей сразу провели эндоскопическое исследование пищевода и желудка, однако игла уже успела добраться до брюшной полости. Тогда женщине назначили срочную операцию.

«Открывшаяся картина удивила даже опытных хирургов. Игла прошла сквозь стенку желудка и вонзилась в левую долю печени», — рассказали в министерстве.

Выполненная лапароскопическим методом операция прошла успешно, а пациентка чувствует себя хорошо и уже отправлена домой.

Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье достали из уха женщины живого таракана.