Жительница Чувашии случайно проглотила иглу во время рукоделия
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Сообщается, что ей сразу провели эндоскопическое исследование пищевода и желудка, однако игла уже успела добраться до брюшной полости. Тогда женщине назначили срочную операцию.
«Открывшаяся картина удивила даже опытных хирургов. Игла прошла сквозь стенку желудка и вонзилась в левую долю печени», — рассказали в министерстве.
Выполненная лапароскопическим методом операция прошла успешно, а пациентка чувствует себя хорошо и уже отправлена домой.
Ранее сообщалось, что врачи в Подмосковье достали из уха женщины живого таракана.