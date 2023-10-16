Врачи в Подмосковье достали из уха женщины живого таракана

Медики больницы города Видного Московской области обнаружили и достали из уха пациентки живого таракана, сообщили в региональном Минздраве.

Врачи удалили насекомое при помощи микрохирургических ушных щипцов, при каких обстоятельствах он залез в ухо к женщине остаётся неизвестным.

«Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены», — сообщила заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Отмечается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и её уже выписали из медучреждения.

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