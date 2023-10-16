Врачи в Подмосковье достали из уха женщины живого таракана
- Gettyimages.ru
- © KatarzynaBialasiewicz
Врачи удалили насекомое при помощи микрохирургических ушных щипцов, при каких обстоятельствах он залез в ухо к женщине остаётся неизвестным.
«Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены», — сообщила заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.
Отмечается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и её уже выписали из медучреждения.
Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи извлекли молочный зуб из лёгкого восьмилетней девочки.