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Врачи в Подмосковье достали из уха женщины живого таракана

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Медики больницы города Видного Московской области обнаружили и достали из уха пациентки живого таракана, сообщили в региональном Минздраве.
Врачи в Подмосковье достали из уха женщины живого таракана
  • Gettyimages.ru
  • © KatarzynaBialasiewicz

Врачи удалили насекомое при помощи микрохирургических ушных щипцов, при каких обстоятельствах он залез в ухо к женщине остаётся неизвестным.

«Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены», — сообщила заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Отмечается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и её уже выписали из медучреждения.

Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи извлекли молочный зуб из лёгкого восьмилетней девочки.

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