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Большинство россиян готовы сменить профессию из-за стресса

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Большинство россиян (79%) готовы сменить профессию из-за усталости или стресса. Половина опрошенных готова пройти переквалификацию и искать работу в совершенно новой сфере.
Большинство россиян готовы сменить профессию из-за стресса
  • Gettyimages.ru
  • © FG Trade Latin

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследования онлайн-сервисов Budu и «Зарплата.ру».

В результате опроса 77% респондентов заявили, что их беспокоят негативные эмоции, которые вызывает работа. 28% заявили, что они сильно устали этой осенью. Симптомы выгорания и тревоги заметили 25%.

Среди причин отрицательного отношения к работе были названы: низкая зарплата (33%), отсутствие возможностей карьерного роста (18%), скучные и сложные задачи (16%), слишком частые планёрки (13%), строгий контроль со стороны руководства (12%), некомпетентность начальства (16%).

Также выяснилось, что на психологические травмы от работы 95% россиян готовы ради высокой зарплаты, 64% — из-за бонусов и премий, 24% — корпоративного транспорта, 23% — расширенного ДМС, и корпоративной техники — 20%.

Ранее сообщалось, что треть россиян предпочитают только онлайн-шопинг.

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